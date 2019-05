Schianto in autostrada questa mattina, mercoledì 1 maggio, sulla A9 tra Origgio e Uboldo. Perde la vita un 25enne di Ceriano Laghetto. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico ed è stato riaperto alle 9.

Fatale lo scontro in auto contro lo spartitraffico

Terribile incidente questa mattina all’alba sull’autostrada A9. Non c’è stato nulla da fare per un 25enne di Ceriano Laghetto che si è schiantato con la sua Volkswagen Golf contro lo spartitraffico lungo la A9 nel tratto Origgio – Uboldo, all’altezza del bivio con Varese.

Perde la vita un 25enne di Ceriano

Erano circa le 5.30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo contro lo spartitraffico. L’impatto è stato fortissimo. L’auto si è accartocciata. E’ scoppiato l’airbag. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, un’automedica e i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno . A nulla sono valsi i disperati tentativo di salvarlo. Per il giovane ormai non c’era più nulla da fare.

Autostrade bloccate

Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria che, come da prassi, ha sequestrato l’auto. La Polizia stradale ha invece provveduto ai rilievi che permetteranno di chiarire le cause dell’incidente. Per permettere tali operazioni le autostrade sono state chiuse al traffico. La circolazione è stata riaperta intorno alle 9 dopo il ripristino e la messa in sicurezza del tratto autostradale ad opera dei Vigili del fuoco.