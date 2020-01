Scomparso a Pieve Vergonte: Luciano Ragozza, 67 anni, manca da casa da lunedì 20 gennaio, quando si sono perse le sue tracce. I famigliari hanno chiesto aiuto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che mercoledì 22 gennaio ha diffuso un veloce appello.

Scomparso, l’appello dei famigliari

L’uomo, residente nel Verbano con la moglie e il figlio, è uscito di casa intorno alle 10, con la sua bicicletta, una Torpado nera con inserti celesti e gialli.

Sulla parte anteriore del mezzo sono riportati il suo nome e un numero da gara. Soffre di un disturbo che gli causa perdita dell’orientamento. L’appello per la ricerca del 67enne arriva anche sul nostro territorio, tramite famigliari che lavorano nella zona dell’Olgiatese. Lunedì scorso si è messo in sella alla sua bici ma non come solitamente attrezzato: indossava jeans e scarpe normali, non da ciclista. In testa, invece, il caschetto.