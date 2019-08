Nella notte è avvenuto un terribile incidente stradale a Inverigo, sulla Statale.

Scontro auto moto a Inverigo: un uomo in fin di vita

Un 39enne di Pusiano in sella a uno scooter, si è schiantato frontalmente con un’Audi condotta da un uomo del 1953 residente a Lecco. L’impatto è stato violentissimo tanto che lo scooter si è disintegrato e il centauro è finito sul parabrezza dell’auto sfondandolo.

L’uomo è in fin di vita

Sul posto ambulanza, automedica e la Polizia stradale di Seregno. I sanitari hanno portato l’uomo all’ospedale Manzoni di Lecco. È in fin di vita, è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso per le lesioni riportate.