Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre 2019, c’è stato uno scontro auto moto tra Alserio e Anzano.

Scontro auto moto tra Alserio e Anzano

L’impatto è avvenuto in via Belvedere intorno alle 14 tra un’auto, modello Ford, e una moto, modello Honda. La dinamica è ancora da accertare ma secondo una prima ricostruzione la moto viaggiava da Erba mentre l’auto stava uscendo da Alserio, in via Belvedere. L’incidente potrebbe essere stato causato da un malore da parte del motociclista, lo schianto è avvenuto all’altezza di un semaforo. Sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso da Sondrio che ha portato il motociclista, un 49enne residente a Erba, all’ospedale di Varese. E’ grave ma non in pericolo di vita.