Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Scontro di gioco in un impianto sportivo

L’allarme è scattato intorno alle 22 a San Fermo della Battaglia in via Fittavolo. A farsi male un giovane di 23 anni all’interno di un impianto sportivo. Sul posto è arrivata la Cri di San Fermo per tutte le cure del caso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un malore a Como in via Pasquale Paoli. Un uomo di 36 anni è finito al Valduce in codice verde. Dopo mezzanotte un soccorso persona a Como in via dei Mulini. Sul posto la Croce Azzurra di Como. Intervento anche a Cirimido intorno alla 1 per soccorrere un uomo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU