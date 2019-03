Scontro ferroviario a Invergio il ringrazimaneto al personale sanitario

Ieri, giovedì 28 marzo 2019, c’è stato uno scontro treni a Inverigo. Subito è scattata la procedura per la maxi emergenza sanitaria che ha coinvolto anche l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Dal Pronto Soccorso del presidio è stato attivato il piano per rispondere al previsto massiccio afflusso di feriti. In brevissimo tempo tutto l’ospedale si è organizzato per accogliere i pazienti in osservazione in Pronto Soccorso e i ricoverati dell’Obi – Osservazione breve intensiva in modo da consentire l’attivazione del secondo triage e rendere utilizzabili le aree del Pronto Soccorso per questa evenienza. Inoltre, i referenti delle aree di degenza hanno rapidamente effettuato una ricognizione dei posti letto disponibili. Il 118 ha trasportato nel presidio di via Ravona una ragazza di 25 anni, residente a Melegnano, in codice giallo a cui è stato diagnosticato un trauma lombare. La paziente è stata dimessa dopo poche ore con una prognosi di 8 giorni.

Il dg Banfi: “Grazie a tutti”

“Desidero ringraziare tutti gli operatori che ieri si sono prodigati affinchè tutto fosse pronto per assistere e curare un elevato numero di

feriti – sottolinea Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana -. Fortunatamente le conseguenze dell’incidente ferroviario sono state meno gravi di quanto ipotizzato nei momenti immediatamente successivi all’impatto tra i due convogli, ma il nostro ospedale ha dimostrato in questo frangente una capacità di reazione eccellente. Desidero inoltre ringraziare tutto il personale clinico e dedicato all’assistenza – prosegue – che si è impegnato a garantire la propria presenza e il proprio supporto ai colleghi del Pronto Soccorso dando la disponibilità

anche oltre l’orario di fine turno. E’ stata garantita una risposta in tempi brevissimi, secondo il nostro piano di emergenza, che ha evidenziato il grande senso di responsabilità degli operatori e un meccanismo di attivazione e di cooperazione tra reparti e servizi in grado di dare risposte efficaci ai bisogni di salute dei nostri pazienti”.