Scontro tra auto a Erba. E’ successo oggi, giovedì 24 ottobre 2019, poco prima delle 11.

Scontro tra auto a Erba, una prende fuoco

L’impatto è avvenuto in via Brianza. Dopo l’impatto una delle auto ha preso fuoco, sul posto sono stati allertati i Vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto. Soccorso un anziano di 79 anni che non avrebbe riportato ferite gravi.