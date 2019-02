Scontro tra due vetture sulla strada statale Briantea: coinvolte due persone.

Scontro, due feriti trasportati in ospedale

Incidente stamattina, con intervento dei soccorritori pochi minuti dopo le 7. L’impatto è avvenuto tra due automobili, sulla statale 342 Briantea, a Solbiate, nei pressi di un attraversamento pedonale. Coinvolti un 29enne e una donna di 53 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Tradate (in codice giallo) e di San Fermo della Battaglia (in codice verde).

Disagi per la viabilità sulla statale

Segnalati rallentamenti e disagi per i veicoli in transito sulla Briantea, sia in direzione Como che nel senso opposto. Difficoltoso, in particolare, il passaggio di alcuni mezzi pesanti.

