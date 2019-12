Intorno alle 10 di oggi, venerdì 27 dicembre 2019, c’è stato un incidente ad Appiano Gentile.

Scontro tra un bilico e un’auto ad Appiano Gentile

L’impatto è avvenuto poco dopo la casa di cura Le Betulle, verso il confine con Guanzate. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un’auto, modello Citroen C2, procedeva da Guanzata verso Appiano quando, per cause che andranno chiarite, si è scontrata con un bilico che procedeva in direzione opposta. Nello scontro l’auto è stata trascinata dal mezzo e si è girata nella direzione opposta al senso di marcia verso cui viaggiava.

Le condizioni della donna

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per la donna di 34 anni, residente ad Olgiate, che era alla guida dell’auto. In via Italia la Sos di Appiano Gentile e l’automedica. E’ sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico

Sul posto la Polizia locale di Appiano Gentile per tutti i rilievi del caso. Sulla Lomazzo Bizzarone si procede a senso unico alternato e questo sta provocando alcuni rallentamenti alla viabilità.