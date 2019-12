Incidente tra due auto pochi minuti dopo le 11 a Cantù, più precisamente in via Giuseppe Longhi. Coinvolte due donne di 64 e 66 anni, subito soccorse.

Incidente tra due auto

Stando a quanto è stato possibile apprendere l’impatto è avvenuto tra due auto: una delle due utilitarie ha finito la sua corsa contro il muretto di un’abitazione privata. In via Giuseppe Longhi sono intervenuti i soccorritori della Cri di Cantù, l’auto medica, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco di Cantù. A rimanere ferite una 64enne e una 66enne, fortunatamente in maniera lieve. Entrambe sono state trasportate al Pronto soccorso in codice verde, per accertamenti. A ricostruire l’esatta dinamica del sinistro spetterà alle Forze dell’ordine presenti sul luogo dell’incidente.