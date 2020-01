L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 gennaio 2020, intorno alle 16.50 a Cantù.

Semaforo verde ma l’automobilista non parte perché colto da malore

Sono stati i passanti i primi ad accorgersi dell’accaduto. L’uomo, 70 anni, fermo al semaforo con la sua auto, era il primo della fila. Nonostante fosse scattato il verde non aveva messo in moto. Secondo le prime informazioni ha accusato un malore. Tutto è accaduto in via Italia, all’intersezione con via San Giuseppe. Sul posto si sono precipitate ambulanze e automedica. Le condizioni dell’anziano sarebbero gravi. Allertato anche l’elisoccorso di Como.

Si segnalano rallentamenti alla viabilità. Sul luogo dell’accaduto anche la Polizia locale.