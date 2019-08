Serata alcolica nel Comasco: nelle ore notturne tra il 14 e il 15 agosto sono state soccorse quattro persone ubriache.

Serata alcolica nel Comasco, soccorsi anche due giovanissimi

Il primo allarme è stato lanciato a Como poco dopo le 21.30. Un’ambulanza della Cri di Como si è quindi recata in piazzale Gerbetto per prestare soccorso a un uomo di 35 anni poi trasportato all’ospedale Valduce in codice verde. Il secondo intervento si è verificato sempre a Como, poco dopo le 23. I soccorritori della Cri di Como si sono recati in via Coloniola per aiutare un uomo di 59 anni, poi trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna.

Gli effetti dell’alcol però hanno colpito anche dei giovanissimi. A mezzanotte e mezza infatti un’ambulanza è stata chiamata in piazza Giuseppe Garibaldi a Lanzo d’Intelvi per soccorrere una ragazza di 19 anni. La giovane è stata quindi trasportata in codice giallo all’ospedale Valduce.

Infine un altro soccorso, poco prima dell’1 di notte a Cantù. Questa volta a sentirsi male per gli effetti dell’alcol è stato un ragazzo di 16 anni. La Cri di Cantù lo ha soccorso in via Dante e trasportato in codice verde all’ospedale cittadino. Presenti per gli accertamenti del caso anche gli agenti della Polizia Locale.

