Serata alcolica nel Comasco: soccorse tre persone

Serata alcolica nel Comasco: tre persone sono state soccorse nella notte per malori a seguito dell’abuso di alcol. Il primo ad Albavilla, in via Carcano, poco dopo la mezzanotte. Una donna di 49 anni è stata trasportata al Fatebenefratelli di Erba dai soccorsi del Lariosoccorso erbese, intervenuti in codice giallo. La donna è stata poi trasportata al nosocomio in codice verde.

I soccorsi sono stati allertati anche poco dopo l’1, a Carimate, in via Papa Giovanni XXIII, per lo stesso motivo. La Cri Cantù è intervenuta trasportando in codice verde all’ospedale di Cantù un altro paziente soccorso per abuso di alcol.

Una nuova chiamata ai soccorsi è arrivata alle 2 circa a Menaggio. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in piazza Garibaldi per abuso di alcol. A soccorrerlo in codice verde la Croce Rossa di Menaggio.

I soccorsi sono inoltre intervenuti a Canzo, poco dopo la mezzanotte, in soccorso di una donna di 47 anni in via Monte Rai che ha accusato un malore. La paziente è stata trasportata successivamente dalla Sos di Canzo in codice giallo al Fatebenefratelli di Erba. Soccorsi anche a Como poco prima delle 2 per un 18enne e a Carimate, poco dopo le 4, per un uomo di 44 anni: in entrambi i casi, l’allerta ai soccorsi è arrivata per un malore, nessuno dei due di grave entità.

