“Il cane: conoscerlo, rispettarlo e amarlo”. Serata a Montorfano mercoledì 11 dicembre.

Per chiunque volesse prendere un cane o chi lo ha già, il Comune di Montorfano organizza una serata dedicata agli amici a quattro zampe. E’ in programma per mercoledì 11 dicembre alle 21 nella sala consiliare del Comune. Tema della serata: “Il cane: conoscerlo, rispettarlo ed amarlo”. Relatore sarà Ivana Zuccon, formatore cinofilo certificato, esperta in recupero di cani di difficile gestione e tecnico di riabilitazione fisica animale.

Il programma della serata è strutturato in 6 parti: si inizierà parlando di “un cucciolo sotto l’albero, perché potrebbe essere una cattiva idea?”. A seguire, “bambini e cani, insieme si può, senza troppi incidenti”. Si tratterà successivamente di “dalla scelta consapevole all’arrivo a casa”; “chi è il cane: razze, memoria di razza, bisogni e comunicazione canina”; e ancora “uomo e cane: importanti regole per una convivenza felice” per concludere con “il cane cittadino, le aree cani e cosa dice la legge”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.