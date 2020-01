Serbatoio con residui di Gpl messo in sicurezza grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.

L’intervento dei pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, mercoledì 22 gennaio, a San Fermo della Battaglia. Necessaria la messa in sicurezza di un serbatoio con residui di Gpl situato all’interno di un’azienda in via Imbonati. Problema risolto con un intervento di soccorso tecnico urgente.