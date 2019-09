Paolo Rio, 48 anni di Tavernerio, è scomparso dallo scorso 7 settembre: l’appello del fratello.

Si cerca ancora Paolo Rio

Sono passate due settimane dall’ultimo avvistamento dell’uomo: sarebbe uscito scalzo dal pronto soccorso dell’ospedale di San Fermo della Battaglia. Il lavoro delle forze dell’ordine per ritrovarlo è stato imponente ma per il momento non c’è ancora traccia dello scomparso.

Quindi il fratello Sergio ha ribadito il suo appello: “Invitiamo chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie a contattare immediatamente i Carabinieri o direttamente noi, al numero 335/8191456”.

