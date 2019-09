Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 settembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Si ribalta ad Alzate Brianza

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.15 sulla Sp38. Sul posto allertata un’ambulanza che ha soccorso una giovane di 20 anni. E’ stata poi trasportata in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare un evento violento a Cantù, intorno alla 1, in via Rebecchino. Dopo un’aggressione sono stati soccorsi un uomo di 31 e una donna di 39 anni. L’ambulanza ha fatto rientro in ospedale con codice verde. A Bellagio invece un’intossicazione da sostanze pericolose per un uomo di 24 anni. Tre invece le intossicazioni etiliche a Cernobbio, Tavernerio e Arosio. Un malore poi a Domaso.