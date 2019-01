Si ribalta con l’auto a Erba. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 10 gennaio 2019.

Tutto è accaduto in via Cesare Battisti intorno alle 14. A ribaltarsi col proprio mezzo un uomo di 81 anni. D’urgenza sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco. Grande spavento per l’automobilista che fortunatamente però non ha riportato ferite gravi. Spetterà ora alle Forze dell’ordine, accorse sul posto, stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

