Sindaci in campo ad Alzate per la 3^ “SindaCup”

Inaugurato il nuovo campetto di calcio a 5 ad Alzate: sindaci in campo per la 3^ “SindaCup”.

Sindaci in campo: ad Alzate si è tenuta oggi pomeriggio, sabato 6 aprile, la terza “SindaCup”, che ha visto gli amministratori scendere in campo.

L’occasione è stata l’inaugurazione del nuovo campetto di calcio a 5 in erba sintetica realizzato all’interno della pista di pattinaggio del centro sportivo di via Girola. Presenti al taglio del nastro, oltre a tutta l’Amministrazione comunale con il sindaco Massimo Gherbesi, anche numerosi amministratori del territorio. “Questa è una novità importante – ha spiegato il sindaco – In programma abbiamo inoltre altri lavori al Palazzetto e altri ne sono già stati realizzati per rendere questa una struttura sempre più funzionale e ricca per i tanti fruitori”. A tagliare il nastro il sindaco Gherbesi insieme ai piccoli atleti della Scuola Calcio della società Aso Alta Brianza, che hanno inaugurato il campetto con una partita.

E a seguire, proprio gli amministratori si sono sfidati sul nuovo campetto da gioco: a scendere in campo, il vicesindaco di Alzate, Mario Anastasia, il primo cittadino di Lurago D’Erba Federico Bassani, il sindaco di Ponte Lambro Ettore Pelucchi, il primo cittadino di Albese con Cassano Alberto Gaffuri, l’assessore di Lurago D’Erba Paolo Consonni, il sindaco di Orsenigo Mario Chiavenna a comporre il team biancorosso. Nel team degli avversari gialloblu hanno invece giocato il sindaco di Tavernerio Mirko Paulon, il primo cittadino di Alserio Stefano Colzani, il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti, il vicesindaco di Albavilla Roberto Ballabio, il sindaco di Fenegrò Claudio Canobbio e il sindaco di Brenna Paolo Vismara. Il match è stato vinto dal team biancorosso per 4-2. Una partita dove, prima del risultato sportivo, hanno trionfato l’allegria e l’amicizia.