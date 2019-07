Soccorsi attivati ad Albavilla. E’ successo poco prima delle 13 di oggi, giovedì 11 luglio 2019.

Soccorsi attivati ad Albavilla per un uomo

Un uomo di 35 anni si trovava in una località impervia in via Brianza ed è finito per ritrovarsi bloccato in una roggia in secca. Sembrerebbe che l’uomo stesse facendo una passeggiata o fosse alla ricerca del suo cane quando è successo il fatto. Sul posto i sanitari e i Vigili del fuoco. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.