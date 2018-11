Spacciava marijuana arrestato a Erba

Spacciava marijuana. Nella notte del 21 novembre la Questura di Como e il Reparto prevenzione crimine Lombardia hanno arrestato T.G. 27 anni. Si trovava a Erba in via Lecco, in macchina insieme ad un’altra persona.

Dopo un controllo a bordo della sua auto il giovane è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana. A casa del 27enne sono stati trovati altri 100 grammi della medesima sostanza oltre ad un bilancino di precisione e semi per la coltivazione della cannabis. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stato portato al Bassone di Como. La droga, secondo le Forze dell’ordine, era destinata proprio alla piazza di Como.

Un altro arresto ad Albavilla

Sabato 17 novembre 2018 i Carabinieri di Erba hanno invece arrestato M.M, 30 anni. Dovrà scontare 12 giorni di reclusione domiciliare per violazione delle norme del codice della strada.