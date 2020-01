La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di M. R., classe 1974, già noto alle Forze dell’Ordine e pregiudicato. Il reato contestato è spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio ad Albavilla arrestato un uomo

L’attività d’indagine e i diversi servizi di osservazione effettuati, hanno consentito di documentare come l’arrestato fosse dedito ad attività di spaccio di stupefacenti, principalmente cocaina ed eroina, illecita attività che avveniva ad Albavilla nella pubblica via dove veniva raggiunto dai clienti. Sono state documentate, sia attraverso la visione di filmati prodotti dalla telecamere comunali che inquadravano i luoghi di spaccio che attraverso il controllo degli acquirenti, diverse cessioni sintomo che l’attività illecita era svolta quotidianamente.

Nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio 2020, nel corso di un servizio di osservazione personale della Squadra Mobile è intervenuto in flagranza di reato traendo in arresto l’autore del delitto. Nel corso delle perquisizioni, personale e domiciliare, è stata rinvenuta sostanza stupefacente, denaro contante provento dell’attività di spaccio, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo dopo essere stato tratto in arresto è stato associato alle celle di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo celebrato questa mattina. Richiesti i termini a difesa, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.