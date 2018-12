Sparatoria Canzo questo pomeriggio.

L’allarme intorno alle 16.30

Erano da pochi minuti trascorse le 16.30 quando è scattato l’allarme a Canzo, in piazza Caduti Alpini, per una sparatoria. Sul posto si sono subito portate due ambulanze, una della Sos di Canzo e una della Croce Rossa di Asso, insieme a un’automedica. In un primo momento era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso, che però è stato subito richiamato. A essere soccorsi sono stati un ragazzino di 16 anni e un uomo di 52 anni, che secondo le prime indiscrezioni non sarebbero padre e figlio. Sul posto anche i Carabinieri di Como e la Polizia locale di Canzo. Entrambe le ambulanze sono rientrate in codice giallo. I due sarebbero gravi, quindi, ma non in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE