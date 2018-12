L’episodio è accaduto ieri, domenica 23 dicembre, a Canzo

Arrestato dai Carabinieri

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como e quelli della stazione Carabinieri di Asso, dopo aver lavorato sinergicamente per tutto il pomeriggio e per tutta la serata, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di lesioni personali aggravate, porto e detenzione abusiva di arma, M.Z., classe 1966.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo, intorno alle 17 di ieri, al luna park di Canzo, ha avuto un violento litigio con un giovane di Erba, ritenuto responsabile di aver malmenato, nel pomeriggio di sabato, presso il medesimo parco divertimenti, il proprio figlio minore.

Nella circostanza, da quanto ricostruito, il 52enne – dopo aver costretto il minore a seguirlo in una zona appartata dietro una giostra, ha sparato contro di lui un colpo di pistola, ferendolo al polpaccio sinistro. Inoltre, nel maldestro tentativo di occultare l’arma appena utilizzata, ha involontariamente esploso un colpo che lo ha raggiunto sul proprio gluteo sinistro.

Entrambi in ospedale

L’uomo e il giovane sono stati trasportati in ospedale: il 52enne al “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia; il ragazzo al “Gerardo” di Monza per le cure del caso. Non sono in pericolo di vita.

In carcere

L’uomo è stato tradotto al carcere Bassone di Como, dove è ora a disposizione delle autorità giudiziarie.