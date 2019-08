Spari in azienda. E’ successo ieri, mercoledì 22 agosto 2019, a Erba.

Spari in azienda: mercoledì di paura a Erba

Attimi di terrore in via Milano, all’altezza del civico 9 dove ha sede la Real Steel. Intorno alle 13 due persone esterne all’azienda hanno esploso alcuni colpi di pistola indirizzati verso due operai. Per fortuna i colpi non sono andati a segno e non risultano esserci feriti ma solo un grandissimo spavento. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che hanno avviato tutte le indagini del caso per trovare i responsabili e capire i motivi del gesto.