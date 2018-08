Strano incidente stradale ad Alzate Brianza ieri sera, lunedì 6 agosto, intorno a mezzanotte.

Strano incidente ad Alzate: auto si ribalta, ma… è vuota

E’ successo lungo la SP 38, strada che da Alzate porta verso Fecchio e Cantù. L’episodio, quantomeno insolito,si è verificato poco prima di mezzanotte. per ragioni ancora da accertare, forse legate alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, un’automobile si è improvvisamente ribaltata ed è finita all’interno di un fosso a lato della carreggiata. Allertati, soccorsi e Forze dell’ordine si sono precipitati sul posto: sul luogo dell’incidente sono arrivati in breve tempo un mezzo della Croce Rossa di Cantù e l’automedica. In loco anche i Vigili del Fuoco, allertati con tutta probabilità per estrarre chi fosse rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. I soccorsi sono giunti in codice rosso sul posto… ma all’interno del veicolo non c’era traccia del conducente o di eventuali passeggeri. Un fatto strano e quantomeno insolito, su cui stanno ora indagando le Forze dell’ordine.