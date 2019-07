Stretto di Messina a nuoto: partita oggi, mercoledì 24 luglio, la delegazione di volontari e ragazzi dell’associazione “L’Alveare” al seguito dei nuotatori Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti.

Stretto di Messina, sfida di solidarietà

Il gruppo è arrivato da poco in Sicilia. Bottinelli e Ghielmetti, commercianti attivi a Olgiate Comasco, hanno scelto di tuffarsi nelle acque dello Stretto. E per prepararsi alla traversata hanno affrontato mesi di certosini allenamenti. Domani, giovedì 25 luglio, nuoteranno i 3.550 metri che collegano i mari Tirreno e Ionio. Da Pilone Torre Faro a Pilone Santa Trada: una sfida per portare sostegno proprio a “L’Alveare”. Grazie all’iniziativa sportiva, in men che non si dica Ghielmetti e Bottinelli hanno coinvolto in una gara di solidarietà amici e sostenitori: raccolte, infatti, donazioni per 2.400 euro, grazie alle adesioni di ben 32 sponsor.

La maglietta ufficiale e le offerte

Per celebrare l’evento è stata stampata una maglietta ufficiale della traversata. La t-shirt è caratterizzata dal logo dell’iniziativa, realizzato da Donatella Musumeci, e dai marchi delle attività che hanno donato offerte. E proprio veicolando la maglietta tra amici e sostenitori della traversata, stanno arrivando ulteriori offerte a sostegno del sodalizio presieduto da Raffaele Cantacesso e attivo nell’organizzazione del tempo libero di persone con disabilità.