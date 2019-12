Questa mattina, martedì 17 dicembre, uno studente è stato investito a Casnate con Bernate.

Studente investito a Casnate con Bernate

L’episodio è avvenuto in via Torino, intorno alle 7.40. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un giovane studente di 12 anni, che frequenta le scuole medie, sarebbe stato investito nei pressi della fermata del bus che era diretto alle scuole di Grandate. Sul posto automedica e ambulanza, tanta paura per il ragazzo. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice giallo al Sant’Anna di Como. Non sarebbe in pericolo di vita.