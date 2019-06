Tavernerio guasto alla cabina elettrica, via Aldo Moro senza corrente

Tavernerio, guasto alla cabina elettrica di via Aldo Moro: disagi per i residenti senza corrente.

Disagi in via Aldo Moro a Tavernerio ieri, sabato 29 giugno, oggi, per il guasto improvviso di una cabina elettrica. Un improvviso guasto avrebbe portato la centralina Enel a bruciare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente per sistemare il guasto. Qualche disagio per i residenti della via che si sono ritrovati senza corrente.