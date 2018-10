A Tavernerio inaugurata la nuova sede dei volontari Antincendio Boschivo oggi, sabato 27 ottobre, al centro civico Livatino.

La manifestazione è avvenuta oggi alla presenza dell’Amministrazione comunale con il sindaco Mirko Paulon e gli assessori, del gruppo presieduto da Marco Longhi e con Stefano Casartelli, coordinatore Aib per la Comunità Montana Triangolo Lariano. Presenti anche il sindaco di Albese Alberto Gaffuri, il vicesindaco di Albavilla Roberto Ballabio e Carlo Cordolcini, assessore di Orsenigo. L’inaugurazione, a un anno esatto dall’incendio che divampò nei boschi di Tavernerio, devastandoli per quasi una settimana, è stata occasione per mostrare le attrezzature in dotazione al sodalizio. “Siamo contenti: finalmente ritorna a Tavernerio il nostro gruppo – ha commentato Paulon – A un anno dall’incendio, riportare i volontari Aib in paese è un messaggio importante per la prevenzione, oltre che per dare a questo importante sodalizio una nuova sede”. Tavernerio sta inoltre stipulando una convenzione con il gruppo per i servizi di Protezione civile nell’accordo con il comune di Albese con Cassano.

Soddisfatto anche Casartelli: ” Ringraziamo per l’opportunità di iniziare a collaborare: il nostro territorio è bello, ma molto fragile. E’ importante per la prevenzione e l’azione efficace la collaborazione degli amministratori, che c’è già, ma anche della popolazione, sia di giovani che di pensionati”.