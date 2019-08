Tavernerio, lavori a scuola: rimesso a norma l’impianto elettrico.

Tavernerio lavori a scuola per 77 mila euro

Nei giorni scorsi sono stati ultimati alcuni lavori di messa a norma dell’impianto elettrico dell’istituto “Don Milani” di Tavernerio. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione dei quadri elettrici, delle lampade di illuminazione dove non sostituite, dei bagni, corridoi, palestra, refettorio grande e quelli al piano terra, laboratori e uffici segreteria oltre alla sostituzione dei cavi elettrici e prese anche delle aule; oltre a essere stato sostituito e integrato con altri punti il sistema di lampade a indicare le uscite di sicurezza.

I lavori sono costati in totale 91.452 euro e ad aggiudicarsi l’appalto è stata la 2A Impianti srl di Parabiago (Milano). “Dopo i lavori del 2017, si è proseguito nel percorso di messa in sicurezza dell’edificio scolastico con un’altra importante opera – ha commentato soddisfatto il sindaco di Tavernerio, Mirko Paulon – Prossimo passo del piano complessivo di messa in sicurezza è il rifacimento dell’anello antincendio per cui abbiamo chiesto un intervento alla Comunità Montana Triangolo Lariana con i fondi di ristorno dei frontalieri”. “Questo importante intervento, insieme ai precedenti, va a realizzare il mandato elettorale affidatoci dai cittadini di Tavernerio” ha aggiunto l’assessore Alessandro Bianchi.