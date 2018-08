Sotto le stelle a Tavernerio venerdì 10 agosto.

Sotto le stelle, 7° edizione a Tavernerio

La manifestazione è organizzata dal Comune con associazione La città possibile Como e la Pro Loco di Tavernerio ed è in programma per venerdì 10 agosto alla radura del Ponte dei Bottini. A partire dalle 19 ci sarà ristoro, serata con musica dal vivo e tanto intrattenimento in compagnia, e poi… tutti con il naso all’insù per cercare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, la notte più magica dell’anno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero!