Tennis Iseo Colciago, allenatore del Tennis Club Anzano, si aggiudica il 38esimo Master della Brianza.

Iseo Colciago vince 38esimo Master della Brianza

Si è conclusa nei giorni scorsi la 38esima edizione del Master della Brianza, circuito che ha visto Iseo Colciago, maestro del Tennis Club Anzano, classificarsi nei primi otto giocatori, dopo essersi aggiudicato la tappa di Desio. Per questo ha disputato nei giorni scorsi il gran finale del circuito in un Master finale denominato Master della Brianza, tenutosi sui campi di Villa Reale di Monza. In questa occasione, si è confermato campione del Master finale, vincendo contro Marco Mottadelli, di Figino Serenza.

Un grande successo portato a casa dall’atleta, che in questa stagione ha inanellato 56 match vincenti e continua così una lunga serie di ottimi risultati sportivi. Complimenti a Iseo Colciago!