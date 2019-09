Allarme a Rezzago, dove nel pomeriggio di oggi è stato evacuato un intero stabile.

Tenta il suicidio, allarme a Rezzago

E’ successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, in un condominio di via Gorizia. Le persone all’interno dello stabile sono state fatte uscire perché un uomo avrebbe tentato il suicidio con una bombola del gas. Immediata la chiamata ai soccorritori: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con le squadre di Erba e Como allo scopo di far evacuare l’immobile, metterlo in sicurezza e di prestare soccorso all’uomo.