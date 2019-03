La scorsa notte i militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Cantù e della Stazione di Lurago d’Erba hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, M.N., cittadino italiano classe 1993, residente nel milanese, e M.G., anche lui milanese classe 1980. Sono considerati responsabili dei reati di tentata rapina in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tentano di rubare in Villa Odescalchi ma vengono scoperti dal custode

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 marzo 2019, i ladri si sono introdotti in Villa Odescalchi, ad Alzate Brianza. Volevano rubare i pluviali in rame ma sono stati sorpresi dal custode della villa. Scappando sono arrivando ad una colluttazione con lo stesso custode, minacciandolo di morte con una tegola raccolta sul posto. I militari si sono subito messi sulle loro tracce e dopo averli rintracciati hanno trovato anche 160 grammi di marijuana. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.

