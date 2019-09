Terribile incidente questo pomeriggio, sabato 7 settembre, sulla Lariana a Valbrona: tre feriti gravi.

Incidente sulla Lariana

Poco prima delle 15 due elisoccorso, da Como e da Bergamo si sono alzati in volo, tanto la situazione era grave. Insieme a loro i Vigili del Fuoco, due ambulanze da Valmadrera e Lecco e un’auto medica. Da quanto è stato possibile apprendere un’auto e due moto che procedevano sulla Lariana, in territorio di Valbrona, si sarebbero scontrate. Ad avere la peggio i motociclisti, uno di loro è finito oltre il guard rail nel precipizio verso il lago.

Tre i feriti gravi: un uomo di 31 anni, un 52enne e un’altra persona di cui ancora non si conoscono le generalità. Uno dei coinvolti è estremamente grave, l’elisoccorso lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Altri due invece sono in codice giallo, ovvero non in pericolo di vita ma comunque gravi. Sul posto i Carabinieri di Como per gli accertamenti del caso.

