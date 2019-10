Tragedia a Como: un 22enne, trovato in fin di vita in via Pasquale Paoli, è morto in ospedale.

Tragedia a Como, muore un 22enne

L’allarme è stato dato intorno alle 5.45: un giovane di 22 anni è stato trovato in fin di vita nel parcheggio del ristorante “Wiener Haus”. Immediato l’arrivo dei soccorsi, giunti a sirene spiegate: in via Pasquale Paoli sono arrivati un mezzo della Croce Azzurra di Como e l’automedica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso, quello di massima urgenza, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ma è deceduto. Ancora da chiarire le cause del decesso: si attende l’esito dell’autopsia. Sulla tragedia indaga la polizia della Questura di Como.

Tanti incidenti nella notte

Numerosi gli interventi nella notte per incidenti stradali: a Carate Urio, un’auto è finita fuori strada intorno alle 2.40. A bordo una donna di 29 anni, soccorsa in codice verde. E’ stata portata all’ospedale Valduce, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Soccorsi anche lungo la A36, dove intorno alle 5 di questa mattina un incidente ha coinvolto tre auto. Sul posto la Sos di Mozzate, che ha soccorso tre persone, una donna di 20 anni, un uomo di 21 e uno di 48 anni, trasportati all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde.

A Como, poco dopo le 8, un’automobile guidata da una donna di 52 anni è finita contro un ostacolo. La Croce Azzurra di Como, intervenuta in via Pasquale Paoli, ha trasportato la donna in codice verde al Sant’Anna.

Malore a Erba

A Erba, in via Cascina California, soccorsi in codice giallo per un ragazzo d 23 anni colto da malore. Sul posto un mezzo del Lariosoccorso di Erba.

Soccorsi anche a Villa Guardia, in via Monte Rosa, per un’intossicazione etilica di un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane è stato trasportato alle 2.20 circa all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.