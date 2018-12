Questa mattina intorno alle 10 si è consumata una tragedia a Pusiano.

Tragedia a Pusiano: trovata morta un’anziana

A dare l’allarme è stato un ragazzo che passeggiando in riva al lago e ha notato un corpo riverso a terra in via Zoli. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con l’automedica e un’ambulanza. Non c’è però stato nulla da fare: la donna, 73 anni, era già morta all’arrivo dei sanitari che hanno solo potuto constatarne il decesso.

Ecco di chi si tratta

La signora, il cui nome è Liliana Viganò, molto conosciuta a Pusiano, è la mamma del consigliere comunale della Lega Alessio Colzani. Spetterà ora ai Carabinieri di Como capire con esattezza quanto sia successo.