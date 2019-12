Tragedia a Rebbio questo pomeriggio, 6 dicembre, quando un uomo è stato trovato morto nel bosco.

Tragedia a Rebbio

Un duro pomeriggio per il quartiere a sud di Como. Intorno alle 15 infatti è stato lanciato un allarme da via Poldo Gasparotto dove è stato ritrovato un uomo privo di vita. Sul posto sono sopraggiunte in codice rosso un ambulanza della Sos di Olgiate e un’auto medica i cui operatori però non hanno potuto che constatare il decesso del 42enne. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Como. Questi ultimi dovranno accertare cosa sia accaduto all’uomo. Da una prima ricostruzione però sembra molto probabile il gesto volontario.

