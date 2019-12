Tragedia in montagna, in Svizzera, nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre: Giulio Ferloni, 49 anni, originario di Lurate Caccivio, ha perso la vita durante un’escursione con le ciaspole.

Tragedia a Splugen

L’uomo era impegnato in un’escursione con la compagna, a quanto risulta nella zona di Stutzalp/Barenhorn, nel Canton Grigioni. Sulla via del ritorno la coppia si è separata, decidendo di seguire percorsi differenti e dandosi appuntamento a Splugen. Più tardi, non vedendo rientrare Ferloni, la compagna ha chiesto aiuto alla Polizia. Le ricerche dell’escursionista sono state attivate tempestivamente, anche con l’intervento di un elicottero della Rega. In serata, proprio un equipaggio della Guardia aerea di soccorso ha individuato l’escursionista, purtroppo ormai privo di vita, in un burrone. Il corpo del 49enne è stato recuperato nella mattinata di oggi, lunedì 30 dicembre.

Uomo e sportivo stimato

Ferloni, appassionato e competente sportivo, già vicepresidente dell’associazione sportiva dilettantistica natatoria “Labbracciata”, aveva portato a termine impegnative traversate a nuoto, come quella dello Stretto di Messina. Ex studente del liceo scientifico “Terragni” di Olgiate Comasco, era molto conosciuto e stimato. La Polizia elvetica ha aperto un’inchiesta per appurare la dinamica della tragedia.