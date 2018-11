Bimbo di due mesi morto in culla: tragedia nei giorni scorsi a Motta Visconti, nel Milanese. A riportarlo è Settegiorni.it.

Tragedia nel Milanese: bimbo morto in culla

La mamma ha provato a svegliarlo per allattarlo ma il piccolo non reagiva. Accortasi che non respirava ha subito chiamato i soccorsi ma non c’era più nulla da fare. E’ stata disposta l’autopsia ma è certo che si sia trattato di una morte per cause naturali. Dai primi rilievi sembra che si sia trattato di una morte in culla. (Clicca qui per tutti gli AGGIORNAMENTI )

Altri due casi di recente

Ad ottobre anche un bimbo marianese, nato all’ospedale di Carate Brianza, era andato incontro allo stesso destino. Sembrava star bene ma presto quei primi giorni di festa per lui e la sua famiglia si sono trasformati in una terribile tragedia. Pochi giorni fa invece era toccato a un bimbo di 5 mesi, morto nel Biellese, trovato senza vita nel suo lettino.