Tragedia sulla Milano-Meda, tassista travolto morto sul colpo. Era sceso per soccorrere tre giovani rimasti incastrati nell’auto in un incidente avvenuto poco prima.

Tragedia sulla Milano-Meda, muore un tassista di 47 anni

L’incidente è avvenuto alle tre e mezza sulla Milano-Meda, in direzione Como, in prossimità dell’uscita di Binzago, a Cesano Maderno. A quanto risulta da una prima ricostruzione, un’auto pirata a forte velocità ha speronato una “600”. Un tassista si è fermato a soccorrere tre giovani all’interno della vettura. Proprio in quel momento, mentre sulla superstrada si formava la coda, sono sopraggiunte altre due auto a forte velocità che hanno travolto sia la macchina coinvolta che il tassista. Il 47enne è morto sul colpo.

Indagini in corso

Sul posto, oltre a diverse ambulanze e due automediche, anche la Polizia Stradale di Milano per i rilievi. La strada è ancora chiusa per consentire i soccorsi. Indagini in corso. La Polstrada sta cercando un veicolo in fuga che non si è fermato dopo lo schianto ma che avrebbe perso la targa nell’impatto.