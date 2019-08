Ad aprile 2018 una tragedia sulle Alpi costà la vita a ben sette tra cui Andrea Grigioni, 45 anni, di Lurate Caccivio (QUI I DETTAGLI) e Mario Castiglioni, 59 anni, di Como (QUI I DETTAGLI). Il Pubblico Ministero svizzero ha deciso di archiviare il caso.

Tragedia sulle Alpi il pm archivia il caso

“Nessuna responsabilità penale imputabile a un individuo vivente può essere presa in considerazione, per cui il ministero pubblico del Canton Vallese (Svizzera) ha informato le parti della sua intenzione di archiviare il caso”. Lo riporta l’Ansa e a scriverlo è il magistrato in una nota alla fine dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta il 30 aprile 2018 nella zona della Pigna d’Arolla. Gli scialpinisti del gruppo, dieci in tutto, avevano perso la traccia a causa della bufera. Si erano fermati ad appena 550 metri dal rifugio cabanes des Vignettes, dove avrebbero trovato la salvezza.

