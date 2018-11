Una notte impegnativa quella tra venerdì 2 e sabato 3 novembre per i soccorsi comaschi. In particolare sono stati segnalati per eventi violenti in provincia di Como.

Tre eventi violenti: aggressioni a Rovello, Cermenate e Porlezza

Il turno serale per i soccorsi comaschi è iniziato presto. Il primo intervento segnalato è infatti delle 21.15 a Rovello Porro. La Croce azzurra di Rovellasca è infatti intervenuta Cardinal Ferrari per una aggressione ai danni di una donna di 40 anni. La donna però non è stata trasportata al pronto soccorso. In posto per chiarire quanto accaduto i Carabinieri di Cantù.

Il secondo episodio di questo tipo si è verificato a Porlezza alle 21.30. La Croce azzurra di Porlezza è quindi intervenuta in via Osteno per soccorrere un ragazzo di 34 che è stato poi trasportato all’ospedale di Menaggio in codice verde per accertamenti. In posto anche i Carabinieri di Menaggio.

Intorno alla stessa ora, a Cermenate, un altro episodio violento che ha visto ferite due persone di 35 e 36 anni. Sul posto, in via Indipendenza, sono intervenute due ambulanze della Cri di Lentate e di Cermenate; una persona è stata trasportata al Sant’Anna in codice giallo mentre l’altra a Cantù in codice verde. Sul luogo per chiarire quanto accaduto i Carabinieri di Cantù.

