Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tre incidenti nel Comasco

Il primo impatto è avvenuto intorno alle 22 a Cantù. In via Como è stato investito un ciclista. Si tratta di un uomo di 29 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Intorno alla 1.30 a Capiago Intimiano invece c’è stato un ribaltamento in via Montorfano. Fortuntamente non si registrano feriti gravi. C’è poi stato un incidente a Como in via Bixio per un giovane di 23 anni. La Cri di Como e un’automedica lo hanno soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Spetterà poi alle Forze dell’ordine stabilire le dinamiche dei tre incidenti.

Altri interventi

Da segnalare tre cadute al suolo, due di lieve entità a Como e Inverigo. Preoccupano invece le condizioni di un uomo di 42 anni che è caduto da una scala intorno alle 21.30 a Blevio. E’ stato trasportato in codice rosso al Sant’Anna.