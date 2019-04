Treno contro auto a Erba. E’ successo nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile 2019.

Treno contro auto a Erba. FerrovieNord: “Nessun danno all’infrastruttura”

FerrovieNord ha ricostruito quanto accaduto: “Al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio ferroviario, un’automobile privata ha invaso la sede ferroviaria all’altezza del passaggio a livello di via Trieste a Erba ed è stata urtata da un mezzo utilizzato da una ditta di manutenzione che si stava spostando da Erba verso Meda per effettuare alcuni lavori”.

Fortuntamente non ci sono stati danni all’infrastruttura: “Il passaggio a livello di via Trieste a Erba era ed è regolarmente in funzione. L’incidente non ha causato nessun danno all’infrastruttura”.

“Eliminare il passaggio a livello”

La novità: “E’ in atto una interlocuzione con il Comune di Erba e un soggetto privato che ha in programma un intervento di lottizzazione per progettare e realizzare l’eliminazione del passaggio a livello in questione“.