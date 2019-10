Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Troppo alcol, cinque intossicazioni etiliche

Sabato sera di alcol nel Comasco. Sono stati ben cinque gli interventi dove i sanitari sono stati costretti a precipitarsi. Quattro volte a Como, di cui due in via Sant’Abbondio, una terza in piazza Volta e poi in via Oltrecolle. Allarme anche a Tavernerio intorno alla 1.40, in via Provinciale. Sul posto due ambulanze hanno soccorso una 15enne e un 17enne. Giovanissimi soccorsi anche a Como, in un caso protagonista un 18enne, in un altro una giovane che non ha ancora compiuto la maggior età. Nessuno fortunatamente è in gravi condizioni.

Da registrare anche un malore a Como e una caduta al suolo a Porlezza per una donna di 93 anni, trasportata all’ospedale in codice giallo.