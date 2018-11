Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Troppo alcol, in due finiscono all’ospedale

La prima intossicazione etilica è avvenuta intorno alle 22.30 a Lomazzo. La Cri ha soccorso un uomo 39 anni per poi portarlo, in codice verde, all’ospedale di Tradate. Sorte identica anche per una donna di 47 anni a Grandate. E’ stata poi trasportata al Sant’Anna.

Altri interventi

Da registrare anche diversi malori. Poco prima delle 23, a Bregnano, soccorsi allertati per un 55enne in via Carducci. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago che l’ha portato in codice giallo al Sant’Anna. Allarme anche a Como per una persona di 40 anni soccorsa in viale Innocenzo. E infine per un uomo di 42 ad Asso. E’ stato trasportato in codice verde all’ospedale.

