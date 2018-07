In queste ore un cadavere è stato trovato nel Lago del Segrino.

AGGIORNAMENTO 16 – Dalle prime informazioni raccolte il cadavere trovato nel lago sarebbe di una donna. Da un primo esame esterno i medici non hanno riscontrato violenze sul corpo. Sarà però l’autopsia a stabilire quanto accaduto.

Trovato cadavere al Segrino

Il cadavere è stato trovato nel canneto al Lago del Segrino. Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia scientifica sono subiti accorsi sul posto per recuperare il corpo e ricostruire quanto accaduto. In questo momento non sono ancora note la generalità della vittima.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU