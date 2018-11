Trovato morto in casa un anziano di 77 anni alla frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini.

Come riporta il GiornalediPavia.it, il corpo senza vita di un uomo di 77 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri domenica 11 novembre a Vellezzo Bellini (PV). Fermato dai carabinieri, il figlio 38enne che viveva con lui, indiziato di averlo ucciso e di averne nascosto il cadavere. La scoperta del corpo, è stata fatta dall’altro figlio dell’anziano, recatosi a far visita al padre. Da un primo esame, sembra che la morte risalga ad almeno cinque giorni fa. Il figlio 38enne, che viveva con l’anziano uomo, è stato portato in caserma e accusato di omicidio e occultamento di cadavere. LEGGI TUTTA LA NOTIZIA QUI

Venerdì trovato morto un uomo a Fino Mornasco

colpito da morte naturale, viveva però da solo e il corpo è stato trovato solo ieri malgrado fosse deceduto da qualche giorno. Un triste lutto ha colpito anche la comunità di Fino Mornasco. Nel pomeriggio di venerdì 9 novembre, è stato trovato morto nel proprio appartamento un anziano. L’uomo,, viveva però da solo e il corpo è stato trovato solo ieri malgrado fosse deceduto da qualche giorno. QUI I DETTAGLI

Altro caso in Brianza

Una vicenda analoga quella capitata a Paolo Villa a Ornago (LC). La sorella dell’uomo e la figlia della donna, furono trovate morte, in avanzato stato di decomposizione, nel mese di febbraio. Della loro uccisione fu accusato l’uomo, fratello e zio delle vittime, anche lui trovato in stato semi-confusionale dopo il presunto duplice omicidio. Per lui lo scorso ottobre arrivò l’archiviazione, ma solo dopo la sua morte per cause naturali.